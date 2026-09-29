Otizmli ailelere skandal tuzak: Vücut bandıyla sözde tedavi

Otizmli çocukların ailelerinin umutlarını sömüren sahte uzmanlar, sosyal medya üzerinden bilimsel dayanağı bulunmayan yöntemleri pazarlıyor. Gıda takviyesi, ozon ve biyoenerjinin ardından vücut bantları da “tedavi” vaadiyle satışa sunuluyor. Uzmanlar, aşıların otizme yol açmadığını belirtirken, “bağırsak temizliği” gibi uygulamaların tehlikeli olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, otizmde erken yaşta başlayan nitelikli ve bilimsel eğitimin önemine dikkat çekiyor.