İstanbul güne yağmurla uyandı! Yağışlı hava salı gününe kadar devam edecek

İstanbul'da gece başlayan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engel oldu. Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri iptal edildi. Öte yandan Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı geldi. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa ve Balıkesir'de fırtına bekleniyor. Ayrıntıları Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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