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İstanbul Gayrettepe Metro'da yürüyen merdiven can aldı!

İHA
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Giriş: 16.02.2024 19:58
İstanbul Gayrettepe Metro alt geçidinde arıza yapan yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan bir işçi, merdivenlerin bir anda çalışması sonucunda yürüyen merdivende sıkıştı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Metro’da yürüyen merdiven can aldı!
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