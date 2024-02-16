İstanbul Gayrettepe Metro'da yürüyen merdiven can aldı!

İstanbul Gayrettepe Metro alt geçidinde arıza yapan yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan bir işçi, merdivenlerin bir anda çalışması sonucunda yürüyen merdivende sıkıştı. İşçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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