İstanbul dünyaya zulmü haykırdı! Dursun Ali Erzincanlı: İnsana inşirah veriyor

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde toplanan on binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" dedi. Dursun Ali Erzincanlı, "Tarihte görülmemiş bir soykırım ve sessizlik yaşanıyor. Onun için 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa Gazze’deki insanlar için bir şeyler yapabilmek insana inşirah veriyor yüreğini genişletiyor." ifadelerini kullandı.

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