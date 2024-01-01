01 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul dünyaya zulmü haykırdı! Dursun Ali Erzincanlı: İnsana inşirah veriyor
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde toplanan on binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" dedi. Dursun Ali Erzincanlı, "Tarihte görülmemiş bir soykırım ve sessizlik yaşanıyor. Onun için 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa Gazze’deki insanlar için bir şeyler yapabilmek insana inşirah veriyor yüreğini genişletiyor." ifadelerini kullandı.