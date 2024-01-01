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İstanbul dünyaya zulmü haykırdı! Dursun Ali Erzincanlı: İnsana inşirah veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 15:52
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da tarihi bir buluşma gerçekleştirildi. Galata Köprüsü'nde toplanan on binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek" dedi. Dursun Ali Erzincanlı, "Tarihte görülmemiş bir soykırım ve sessizlik yaşanıyor. Onun için 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa Gazze’deki insanlar için bir şeyler yapabilmek insana inşirah veriyor yüreğini genişletiyor." ifadelerini kullandı.
Galatadan dünyaya tarihi mesaj
İnsanlığın son adası! Dünyaya haykırış
İstanbulda binler şehitler ve Filistin için bir arada!

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