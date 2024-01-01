Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek! 308 STK Galata Köprüsü’nde buluştu

ŞEHİTLERİNİZE VEFANIN BORCU

Bu sabah İstanbul'da Milli İrade Platformu olarak bütün İstanbullular kıyamda ayaktalar ve akın akın bu köprüde buluşuyorlar İsrail'e lanet, kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet ve aynı şekilde bu topraklarda var oluşumumuzu hikayesini yazan şehitlerimize o vefanın bir borcu olarak buradayız. İfade ettiğim vicdanın sesi olacak burada toplananlar. Henüz geç kalmış değiller, evlerinde olan yolda olan İstanbulluları buraya davet ediyoruz.