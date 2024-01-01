Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek! 308 STK Galata Köprüsü'nde buluştu
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı ve 308 STK Galata Köprüsü'nde buluştu. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
Binlerce insan, şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için sabah namazında buluştu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi'nde sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılar cami önlerindeki alanlarda toplandı.
A HABER SAHADA TAKİPTE
Sabah namazı vaktinin yaklaşmasıyla bazı kent sakinleri de ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Süleymaniye Camisi'ne geldi. Bazı katılımcıların Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkılar taktığı görüldü. Binlerce insan edilen dualarında ardında kortejle birlikte yürüyüşe başladı ve 308 STK Galata Köprüsü'nde buluştu. A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.
DÜNYA BU SESİ DUYACAK
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Bugün yeni yılın ilk sabahında insanlık adına buradayız. İl başkanımız bütün İstanbul şu anda bir taraftan Ayasofya'dan Süleymaniye'den Eyüpsultan'dan Yavuz Selim'den insanlarımız akın akın tarihi simgesel bir anlamı olan bu köprüde buluşuyoruz. İnsanlık adına, insanlığın vicdanı adına insanlığın vicdanının sesi olma adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada bu sesin duyulması için büyük bir gayreti var.
ŞEHİTLERİNİZE VEFANIN BORCU
Bu sabah İstanbul'da Milli İrade Platformu olarak bütün İstanbullular kıyamda ayaktalar ve akın akın bu köprüde buluşuyorlar İsrail'e lanet, kaybettiğimiz şehitlerimize rahmet ve aynı şekilde bu topraklarda var oluşumumuzu hikayesini yazan şehitlerimize o vefanın bir borcu olarak buradayız. İfade ettiğim vicdanın sesi olacak burada toplananlar. Henüz geç kalmış değiller, evlerinde olan yolda olan İstanbulluları buraya davet ediyoruz.
TÜM DÜNYAYA SESLENİŞ
Osman Nuri Kabaktepe: Bizim "İnsanlığın Son Adası" tabirimiz vardı ecdadımız, topraklarımız, milletimiz ve vatanımız için. İşte o günlerden birini tekrar yaşıyoruz. İnsanlığın Son Adası olan Türkiye'den tüm dünyaya sesleniyoruz. İçinde bulunduğumuz mekan üstünde durduğumuz köprü de özgürlük mücadele kurtuluş savaşımız açısından da önemli. Buradan tekrar insanlık adına Türkiye'deki İstanbul'daki tüm hemşehrilerimizle beraber buradan haykırıyoruz.
SESSİZ KALAMAYIZ
İnsanlık adına burada bu vazifenin yerine getirilmesine vesile olan tüm STK'lara ve Milli İrada Platformu'na teşekkür ediyorum. Gördüğüne kör olmayan duyduğuna sağır olmayanların bugünkü temsilcileri olarak İsrail'ni devlet terörüne sessiz kalamayız. Teröristlerin PKK başta olmak üzere ülkemize karşı şehitlerimize karşı yaptıkları saldırılara sessiz kalamayız. Mekan ve zaman gözetmeden şartların zorluğuna bakmadan adil ve haklı olanın yanında insanlık adına durmamız gereken yerde durmaya devam edeceğiz.
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