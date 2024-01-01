"Şehitlerimize rahmet! Filistin'e destek" mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü

Son dakika haberi… Türkiye'den mazlum Filistin halkına destek katlanarak büyüyor. Siyonist katil İsrail'in Gazzeli masum sivillere yönelik katliamlarına karşı "dur" diyen on binler Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan vatandaşlar, sabah namazın ardından Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın bir konuşmasında ifade ettiği "Adil Bir Dünya Mümkün ama Amerika ile değil" sözleri Galata Köprüsü'ne asıldı. İşte 250 bin kişinin yer aldığı dev mitingden dikkat çeken fotoğraflar…