01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Şehitlerimize rahmet! Filistin'e destek" mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü

"Şehitlerimize rahmet! Filistin'e destek" mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü'ne yürüdü

Son dakika haberi… Türkiye'den mazlum Filistin halkına destek katlanarak büyüyor. Siyonist katil İsrail'in Gazzeli masum sivillere yönelik katliamlarına karşı "dur" diyen on binler Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" etkinliği için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle yürüyüşe başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camisi'nde buluşan vatandaşlar, sabah namazın ardından Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın bir konuşmasında ifade ettiği "Adil Bir Dünya Mümkün ama Amerika ile değil" sözleri Galata Köprüsü'ne asıldı. İşte 250 bin kişinin yer aldığı dev mitingden dikkat çeken fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 01.01.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 10:33
  • 1
  • 41
Şehitlerimize rahmet! Filistin’e destek mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde on binlerce kişi bir araya geldi.

AHaber CANLI YAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
Şehitlerimize rahmet! Filistin’e destek mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkanlarıyla Galata Köprüsü'ne gelen katılımcılar burada toplandı.

  • 3
  • 41
Şehitlerimize rahmet! Filistin’e destek mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar'dan vapurlarla alana ulaştı.

  • 4
  • 41
Şehitlerimize rahmet! Filistin’e destek mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200'e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

  • 5
  • 41
Şehitlerimize rahmet! Filistin’e destek mitinginde on binlerce kişi Galata Köprüsü’ne yürüdü

Kentteki 4 büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü'ne ulaştı.