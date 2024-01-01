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Galata Köprüsü'nden yeni yılın ilk mesajı! İstanbul'da binler şehitler ve Filistin için bir arada!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2024
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Galata Köprüsü’nden yeni yılın ilk mesajı! İstanbul’da binler şehitler ve Filistin için bir arada!

İstanbul'da büyük buluşma. Binlerce kişi yeni yılın ilk gününde şehitler ve Filistin için bir araya geldi. Binlerce kişi "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" diyecek. Sabah namazının ardından başlayacak yürüyüş, Galata Köprüsü'nde son bulacak.

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun düzenlediği "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek İsrail'e lanet" yürüyüşü için hazırlıklar tamamlandı.

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Yürüyüşe katılacak olan binlerce vatandaş sabah namazı için Ayasofya-i Kebîr Cami, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii ve Eminönü Yeni Camii'ne akın etti. Camilerde sabah namazında şehitler için dua edilecek. Namaz sonrası ise yürüyüşle Galata Köprüsü üzerinde buluşuluyor.

'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' isimli büyük buluşma için eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak davet mesajı yayımlamıştı.

Albayrak, "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da "Bir yandan şehitlerimiz bir yandan Filistin'de olup bitenlerin birbirinden bağlantısız olmadığının farkında olduğumuzu da haykırıyoruz" dedi.

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail'in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail'in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye'den ulaştırmak ve Gazze'deki katliama 'dur' demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 'da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

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