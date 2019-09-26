İstanbul depreminin ardından telefonlar neden çekmiyor? Türk Telekom, Turkcell, Vodafone…

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında kent genelinde hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yakınlarından haber almak isteyen milyonlarca İstanbullu telefona sarıldı, ancak iletişim kesintisi yaşandı. Vatandaşların aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacı, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerinin mevcut altyapılarını karşılamadı, telefon hatları kilitlendi. GSM operatörlerinin aramaları sonuç vermeyince panikleyen vatandaşlar, internet hatları üzerinden yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yaşanan aksamalarla ilgili GSM operatörlerinden yapılan açıklama ise, yoğunluktan kaynaklandığı yönündeydi. Çağrıların düşmemesinin yoğunluk geçtikten sonra düzeleceği şeklinde ifade edildi.