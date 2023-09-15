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İstanbul Çekmeköy'de orman yangını çıktı

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Giriş: 15.09.2023 00:56
İstanbul Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı, ekipler olay yerine sevk edildi.

Yangın, saat 23:30 sıralarımda Alemdağ Caddesi Nişantepe mevkinde çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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