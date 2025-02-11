İstanbul buz kesti! A Haber Başakşehir’de kar nöbetinde

İstanbul’da kar yağışının en etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu. Bölgede sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Okulların tatil edildiği ilçede birçok kaza meydana geldi bölgeden son detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Mehmet Karataş, “Kar yağışı etkisini arttırıyor. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Birçok araç yoldan çıktı ve kazalar meydan geldi. Kar kalınlığı ise 10 santimi bulmuş durumda. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için de vatandaşlar hassa olmalı. ” ifadelerinin kullandı.

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