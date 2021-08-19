19 Ağustos 2021, Perşembe
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne park tepkisi: 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler
İstanbul Eyüpsultan'da İBB parkı yıkmak isteyince gerginlik çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş bölgeden son durumu aktardı. Vatandaşlar canlı yayında tepki gösterdi. Bir vatandaş, "em parkımız hem de yeşil alan deprem toplanma alanı orada tabelamız vardı burada inşaata başlar başlamaz gece tabelayı söktüler. 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler." dedi. Başka bir vatandaş ise "Parkta bir sürü ağaç var ben 3 yaşımdan beri buradayım. Parkın yıkılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.