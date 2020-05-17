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İstanbul Büyükçekmece'de şok! Yanarak 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti: İşte o anlar... | Video

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Giriş: 17.05.2020 13:09
Güncelleme:17.05.2020 13:16
İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi kadının oturduğu evin 6’ncı katından yanarak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir sitede sabah saatlerinde 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının adete alev topu gibi yere düştüğü ve yere düştükten sonra da yanmaya devam ettiği görülüyor.



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