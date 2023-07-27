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İstanbul bugün serin | Bugün hava nasıl olacak?

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Giriş: 27.07.2023 08:56
İstanbul dün rekor bir sıcaklık yaşamış termometreler 42 dereceyi göstermişti. İstanbul'in belli noktalarında aralıklı yağış etkili oluyor.
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