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İstanbul Boğazı’nda denizanası istilası su altından görüntülendi

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Giriş: 18.01.2023 15:51
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası yaşanıyor. Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek Sahili açıklarında da su altından görüntülendi.
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