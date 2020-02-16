İstanbul Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı! Şüpheli vurularak yakalandı

Bahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yapılan soruşturmada, şüphelinin tehdit, hakaret, evden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından poliste suç kaydının olduğu tespit edildi.