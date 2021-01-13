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İstanbul Avcılar'da yolda göçük

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 12:46
Güncelleme:13.01.2021 13:34
İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika: İstanbul Avcılarda yolda göçük SON DAKİKA: İSTANBUL AVCILAR'DA YOLDA GÖÇÜK
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Avcılar'da yolda göçük
Avcılar'da yolda göçük
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