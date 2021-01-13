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İstanbul Avcılar'da yolda göçük
İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.