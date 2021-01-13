13 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Son dakika haberi... 'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve İSKİ'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine, bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA