Son dakika: İstanbul Avcılar'da yolda göçük
Son dakika haberi... İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
YAŞAM A Haber
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İstanbul Avcılar'da inşaat çalışması sırasında istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yolda da hasar meydana geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi.
Kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaat alanında yaptırılan beton duvar, birkaç günden bu yana yağan yağmurun zemini yumuşatması ve İSKİ'ye ait bir su borusunun patlamasıyla akan su nedeniyle yıkıldı.
2 metre yüksekliğindeki beton duvarın çökmesi üzerine, bölgeye İSKİ ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Duvarın yanında şans eseri çalışan olmaması olası faciayı önledi.
Duvar enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.