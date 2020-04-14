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14.04.2020

İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz maske dağıtımı başladı! Peki maskeler nasıl alınacak?

İstanbul ve Ankara’nın  ardından İzmir’deki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başladı. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maskesini alabilecek. Eczanelerden ücretsiz maske temin edebilmek için Sağlık Bakanlığının vatandaşların cep telefonuna bir kod göndereceği öğrenildi. Bu kod ile eczaneye gidenler maskelerini ücretsiz alabilecek.

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