06 Mart 2025, Perşembe
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İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu! Durziler üzerinden ne planlanıyor?
Esad rejimi sonrası Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinden endişe duyan İsrail, bölgeyi karıştırmaya yönelik kirli oyunlarına hız verdi. Suriye'deki terör örgütlerine destek veren Netanyahu şimdi de Dürzi toplumunu kışkırtarak ülkeyi bölmeye çalışıyor. İsrail basını ise PKK'nın silah bırakmasının İsrail'in Suriye'deki varlığını tehdit edeceğine vurgu yapıyor.