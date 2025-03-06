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İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu! Durziler üzerinden ne planlanıyor?

İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu! Durziler üzerinden ne planlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 09:13
Esad rejimi sonrası Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinden endişe duyan İsrail, bölgeyi karıştırmaya yönelik kirli oyunlarına hız verdi. Suriye'deki terör örgütlerine destek veren Netanyahu şimdi de Dürzi toplumunu kışkırtarak ülkeyi bölmeye çalışıyor. İsrail basını ise PKK'nın silah bırakmasının İsrail'in Suriye'deki varlığını tehdit edeceğine vurgu yapıyor.
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İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu! Durziler üzerinden ne planlanıyor?
İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu!
İsrail’den Suriye’de yeni işgal oyunu!
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