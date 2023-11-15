İsrail Gazze katliamı! Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de uzuvlarını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu kollarını veya bacaklarını İsrail saldırılarında kaybeden Filistinlilerin, Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

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