15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İsrail Gazze katliamı! Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti

İsrail Gazze katliamı! Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2023 10:46
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de uzuvlarını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu kollarını veya bacaklarını İsrail saldırılarında kaybeden Filistinlilerin, Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti
Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındı
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındı
Scooter ile oynayan çocuklar vuruldu!
Scooter ile oynayan çocuklar vuruldu!
Yerler ölen çocuklarla dolu!! Annelerin feryadı
Yerler ölen çocuklarla dolu!! Annelerin feryadı
İstanbul için düğün kararı! Yasak geldi
İstanbul için düğün kararı! Yasak geldi
Sakar soyguncu kendini vurdu!
Sakar soyguncu kendini vurdu!
Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok!
Dilan Polat ve Engin Polat’a ikinci şok!
İçişleri Bakanı: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı
İçişleri Bakanı: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı
Ardahan’da fil alarmı
Ardahan'da fil alarmı
O ilimizde fil alarmı!
O ilimizde fil alarmı!
Ali Erbaş’ın acı günü!
Ali Erbaş'ın acı günü!
Candan kardeşler gözaltında
Candan kardeşler gözaltında
Daha Fazla Video Göster