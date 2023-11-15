15 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail Gazze katliamı! Yüzlerce kişi uzuvlarını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybederken, binlercesi de uzuvlarını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu kollarını veya bacaklarını İsrail saldırılarında kaybeden Filistinlilerin, Han Yunus'taki Nasr Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.