Başkan Erdoğan COP31'de dünya liderlerine seslendi! Antalya'da diplomasi trafiği

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını karşılamasının ardından Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğiyle mücadele, Sıfır Atık hedefleri ve küresel dayanışmaya ilişkin mesajlar veren Başkan Erdoğan'ın Antalya'daki diplomatik temasları da sürüyor. Peki, Başkan Erdoğan'ın zirvede verdiği mesajlar neler? Sıradaki programında hangi görüşmeler var? Antalya'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.