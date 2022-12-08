Isparta’da ilginç olay! Arkadaşını ısırdı tazminatsız kovuldu

Isparta'da bir ustabaşı iş yerinde tartıştığı arkadaşının kolunu ısırdı. İşveren her iki çalışanı da işten çıkardı. Ustabaşına kötü haber ise Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, arkadaşının kolunu ısıran ustabaşının tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

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