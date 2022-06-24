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İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Efendi'nin cenazesi defnedildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2022 15:45
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı.
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