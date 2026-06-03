EDİTÖR MASASI| Evimizdeki batı ajanı: Silemediğiniz o uygulamalar kimin ajandası?

Sosyal medya devleri ve dizi platformları artık hayatımızın her anında, sadece bir tık uzağımızda yer alıyor. Akıllı televizyonların kumandalarına kadar giren bu uygulamalar, masum bir eğlence gibi görünse de aslında sinsi bir kültürel dayatmanın merkezi haline gelmiş durumda. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan bu küresel kuşatmanın perde arkasını A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, "Editör Masası" programında çarpıcı detaylarla gözler önüne serdi.