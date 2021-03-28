İslamofobiyi Sultanahmet'te yendi! Müslüman olan İngiliz kadının hikayesi

Aisha Rosalie ülkesi İngiltere'den İstanbul'a 2 yıl önce gezi için gelmişti. Sultanahmet Camii'ne girip gezmek istedi. Ancak ülkesindeki medya organlarından izlediği islamofobi haberleri yüzünden korkuyordu. Cesaretini toplayıp camiye girdiğinde herkesin kendisine hoşgörüyle yaklaştığını gördü. Bu ziyaretten oldukça etkilenen Rozali, bir yıl boyunca İslamı araştırdı ve Müslüman oldu. Hayatını islamofobiyle mücadeleye adayan Ayşe Rozali, yine Sultanahmet'e geldi.

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