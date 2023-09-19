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İskeçe'de Türk azınlıktan okul boykotu! A Haber'de çağrıda bulundular: Burada iyi niyet eksikliği var

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 10:45
İskeçe'de azınlık okulu boykota gitti. Atina yönetimi Türk azınlığın okul talebine neden cevap vermiyor? Ayrıntıları İskeçe'de bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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