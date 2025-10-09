09 Ekim 2025, Perşembe

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 15:36
Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan yatakhaneyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, işçilerin kaldığı yatakhane kullanılamaz hale geldi.
