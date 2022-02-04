İş insanını denize atan Yiğit Marcus Aral’ın sevgilisi Şevval Şahin tanık olarak dinlendi

Ağlayarak ifade veren Şahin, Marcus Aral’ın Kerem Kamışlı’yı denize itmediğini, Kamışlı’nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi. Restoranda garson olarak çalışan bir başka tanık ise, “Yiğit Aral, ‘ben seni burada yaşatmam’ deyip küfür ederek müştekiyi sandalyeyle beraber denize attı. Sandalye Kerem beyin üzerine kapanmıştı. 5-10 saniye çırpındı. Daha sonra kurtardık” dedi.