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İş insanı Ali Rıza Gültekin'i öldüren çeteye suikast operasyonu! Silahlarla suçüstü yakaladılar

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Giriş: 03.06.2021 09:29
Güncelleme:03.06.2021 09:34
İstanbul'da 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetinin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yapan üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala polis tarafından önlendi.
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