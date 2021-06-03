İş insanı Ali Rıza Gültekin'i öldüren çeteye suikast operasyonu! Silahlarla suçüstü yakaladılar

İstanbul'da 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetinin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yapan üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala polis tarafından önlendi.