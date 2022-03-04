İranlı emlakçıyı kaçırıp 2 milyon fidye isteyen zanlılar yakalandı

İstanbul Beşiktaş’ta İranlı 39 yaşındaki emlakçı Mah'de Ali S.'yi kaçırarak 2 milyon TL fidye isteyen 7 zanlı emniyet güçlerince yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, 7 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da emniyet güçlerine başvuran 2 şahıs emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve canı karşılığında 2 milyon TL fidye istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olay ilişkin yürütülen çalışmada 26 Şubat 2022'de saat 05.30 sularında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile beraber taksiden indiği esnada 2 ayrı araçla gelen şahıslarca kaçırıldığını belirlendi. Zanlıların Mah'de Ali S. ile beraber kaçırdıkları İran uyruklu 49 yaşındaki Kambiz G.ve 36 yaşındaki Hakan T.'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları tespit edildi.

KAÇIRILAN İŞ ADAMI KURTARILDI FİDYECİLER YAKALANDI



Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş adamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş adamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.



7 ZANLI TUTUKLANDI



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı iş adamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.