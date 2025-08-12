12 Ağustos 2025, Salı

Irak ve Suriye’den gelen toz bulutu Yüksekova’yı kapladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 18:54
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Irak ve Suriye üzerinden gelen yoğun bir toz bulutunun etkisi altına girdi. İlçede 2 gündür etkisini sürdüren toz bulutu, ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun rüzgarla birlikte Yüksekova'yı adeta bir toz perdesine hapseden durum, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.
