Irak ve Suriye’den gelen toz bulutu Yüksekova’yı kapladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Irak ve Suriye üzerinden gelen yoğun bir toz bulutunun etkisi altına girdi. İlçede 2 gündür etkisini sürdüren toz bulutu, ilçe sakinlerinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun rüzgarla birlikte Yüksekova'yı adeta bir toz perdesine hapseden durum, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

