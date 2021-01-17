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İnternette "e-Devlet" tuzağı! Vatandaşlar bu uyarıya dikkat...

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Giriş: 17.01.2021 01:05
Güncelleme:17.01.2021 01:12
Son zamanlarda internet üzerinden dolandırıcılık vakaları arttı. Kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri birebir kopyalanarak yüzlerce kişin dolandırıldı. İnternet üzerindeki “e-Devlet tuzağı” nasıl işliyor? Sahte site ile gerçeğini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Cevabı A Haber’in özel haberinde…
ATMden anında alabilirsiniz! Başvurana 609, 763, 914 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? ATM'DEN ANINDA ALABİLİRSİNİZ! BAŞVURANA 609, 763, 914 TL PARA YARDIMI! E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakan müjdeyi verdi! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ARTIRILDI! E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvurana 914 TL para yardımı yapılacak! Kimse bu ödemeleri bilmiyor! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? BAŞVURANA 914 TL PARA YARDIMI YAPILACAK! KİMSE BU ÖDEMELERİ BİLMİYOR! E-DEVLET BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
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