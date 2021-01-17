İnternette "e-Devlet" tuzağı! Vatandaşlar bu uyarıya dikkat...

Son zamanlarda internet üzerinden dolandırıcılık vakaları arttı. Kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri birebir kopyalanarak yüzlerce kişin dolandırıldı. İnternet üzerindeki “e-Devlet tuzağı” nasıl işliyor? Sahte site ile gerçeğini birbirinden nasıl ayırabiliriz? Cevabı A Haber’in özel haberinde…

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