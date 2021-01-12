Başvurana 914 TL para yardımı yapılacak! Kimse bu ödemeleri bilmiyor! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Başvurana 914 TL para yardımı yapılacak! Kimse bu ödemeleri bilmiyor! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır. Ödenekten yararlanmak isteyenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekiyor.