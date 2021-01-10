ATM'den anında alabilirsiniz! Başvurana 609, 763, 914 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

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Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından bir çok ödeme ihtiyaç sahibi ailelere ödeniyor. Ödemelerden bazıları da engelli ve yaşlı yardımı olarak veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi.