ATM'den anında alabilirsiniz! Başvurana 609, 763, 914 TL para yardımı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

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10 Ocak 2021, Pazar
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Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından bir çok ödeme ihtiyaç sahibi ailelere ödeniyor. Ödemelerden bazıları da engelli ve yaşlı yardımı olarak veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi.
Giriş Tarihi: 10.01.2021 19:56
Tüm dünyanın ekonomik olarak zorlu süreçten geçtiği pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi. Başvurular için şartlar sorgulanıyor. ahaber.com.tr olarak tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibarıyla arttırıldığını kaydetti.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:
"Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların, toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür."
Bakan Selçuk, "2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." açıklamasında bulundu.
KORUMALI İŞ YERLERİNDE DESTEK 914 LİRAYA YÜKSELDİ
Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarın 2021 yılında 914 liraya yükseltildiğini belirtti.