Bakan müjdeyi verdi! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler ise başvuru detaylarını sorguluyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeler yakından takip ediliyor.