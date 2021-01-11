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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan müjdeyi verdi! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir? Bakan müjdeyi verdi! Sosyal yardım ödemeleri artırıldı! E-Devlet başvuru şartları nelerdir?
Son dakika... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 liraya, engelli yakını aylığını 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1657 liraya çıkarttık " bilgisini paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 20:03
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını bildirdi. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler ise başvuru detaylarını sorguluyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeler yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibarıyla arttırıldığını kaydetti.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti'nden (SED) engelli ve yaşlı yardımlarına, evde bakım hizmeti ödemelerinden korumalı iş yerlerine kadar pek çok başlıkta yapılan destek miktarlarını arttırdıklarını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:
"Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların, toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür."
Bakan Selçuk,
"2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık, her bir çocuk için ödeme miktarı 1161 liraya ulaştı. Bu kapsamda, ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon lira ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz." açıklamasında bulundu.