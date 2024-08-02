02 Ağustos 2024, Cuma
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Instagram'dan sonra şimdi de Facebook! META'dan Türkiye'ye üst üste sansürler! Hedeflerinde Diyanet'in o videosu var...
Instagram'ın İsmail Heniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Sabah saatlerinden beri kullanıcılar Instagram'a giremezken konuya ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu "Eksiklikler giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz" dedi. Bu gelişme sonrası META'ya bağlı Facebook da Haniye'ye ilişkin paylaşımlara kısıtlama getirdi. Facebook, Diyanet İleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.