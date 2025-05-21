İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 161 yıldır unutulmayan tehcir

Onlar her 21 Mayıs'ta deniz kenarında 'Nart Ateşi' yakıp çevresinde mezar taşı nöbeti tutuyorlar. Kaderlerini değiştiren 161 yıl önceki tehcir acısını hatırlayarak. Çerkesler, savaşı kaybetmenin ağır bedeli olarak bugün tüm insanlığın utandığı Kafkasya'dan sürüldüler. Kimi açlık ve salgın hastalıktan anayurdundan çıkamadı, kimi sürgün yolunda Karadeniz'in hırçın sularında kayboldu, kimiyse süresiz bir özleme tabi tutuldular. İşte dünya döndükçe yaşayacak olan Çerkes sürgününü anlatan Analiz haberimiz…

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