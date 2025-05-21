21 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 161 yıldır unutulmayan tehcir
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 161 yıldır unutulmayan tehcir

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 161 yıldır unutulmayan tehcir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2025 13:36
Onlar her 21 Mayıs'ta deniz kenarında 'Nart Ateşi' yakıp çevresinde mezar taşı nöbeti tutuyorlar. Kaderlerini değiştiren 161 yıl önceki tehcir acısını hatırlayarak. Çerkesler, savaşı kaybetmenin ağır bedeli olarak bugün tüm insanlığın utandığı Kafkasya'dan sürüldüler. Kimi açlık ve salgın hastalıktan anayurdundan çıkamadı, kimi sürgün yolunda Karadeniz'in hırçın sularında kayboldu, kimiyse süresiz bir özleme tabi tutuldular. İşte dünya döndükçe yaşayacak olan Çerkes sürgününü anlatan Analiz haberimiz…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü! 161 yıldır unutulmayan tehcir
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü!
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Çerkes Sürgünü!
Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde denetim!
Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerde denetim!
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Opera İzmir 5 yıldır bitirilemedi
“Opera İzmir” 5 yıldır bitirilemedi
Otomobil refüje çıktı sürücü yaralandı
Otomobil refüje çıktı sürücü yaralandı
Fenalaşıp yola yığıldı! Üzerinden araç geçti
Fenalaşıp yola yığıldı! Üzerinden araç geçti
Yarım asırlık emek! 450 yıllık miras
Yarım asırlık emek! 450 yıllık miras
Çöp kamyonu metruk eve böyle çarptı
Çöp kamyonu metruk eve böyle çarptı
Dükkan alevler içinde kaldı
Dükkan alevler içinde kaldı
Bağcılar’da dev kurbalık alanı!
Bağcılar’da dev kurbalık alanı!
Doğaseverlerin yeni rotası!
Doğaseverlerin yeni rotası!
Çocuklar gökyüzünü renklendirdi
Çocuklar gökyüzünü renklendirdi
Daha Fazla Video Göster