İnsanlar televizyonu artık internetten izliyor: Anten satışları azaldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 18:43
45 yıldır elektrik- elektronik sektöründe hizmet gösteren Kemal Kalem; artık vatandaşların televizyon yayınlarını çanak anten yerine internet üzerinden izlemeyi tercih ettiğini belirterek; "45 yıldır elektrik-elektronik işi yapıyorum. Karasal yayın antenleri satışları, eskiye nazaran düşmesine rağmen çok az da olsa yine uydu ve çanak antenler satılıyor. Ancak uydu antenlerine büyük bir düşüş yaşanıyor. Günümüzün getirdiği teknolojilerle birlikte, artık uydu anteni satışları çok yavaşladı. İnternetin hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte, yeni nesil televizyonlar ve android box kutularının yaygınlaşması, insanların çanak anten yerine farklı yayın platformlarını tercih etmelerine neden oldu. Artık internet üzerinden yayın izlemek daha yaygın. Dünyada da bu yönde bir gelişim var" şeklinde konuştu.
