İngiltere’de 16 saat ambulans bekleyen hasta hayatını kaybetti

İngiltere'nin gündeminde Yorkshire’da yaşanan sağlık skandalı var. Eşi rahatsızlanan bir adamın yardım isteğine ambulans servisi tam 16 saat sonra dönüş yaptı. Sağlıkçılar eve geldiğinde ise kadın çoktan hayatını kaybetmişti. İşte İngiltere'nin konuştuğu o olay...

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