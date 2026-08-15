Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı yeni hamle: Gözler ABD'nin Stryker araçlarında

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri karşısında askeri kapasitesini güçlendirmeye çalışan Yunanistan, ABD envanterinden çıkarılması planlanan M1126 Stryker tipi zırhlı araçlara yöneldi. Atina'nın özellikle Meriç sınırı ve Doğu Ege adalarında kullanmayı planladığı araçlar için Polonya ve Romanya ile rekabet ettiği belirtiliyor. Yunanistan'da ise hükümet, Türkiye'nin savunma alanındaki yükselişi nedeniyle muhalefetin eleştirileriyle karşı karşıya.