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Etiler’de taksici ile 3 kadın arasında 600 liralık ücret tartışması

İstanbul Etiler’de 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, eğlence mekanından taksiye binen 3 kadın ile şoför arasında 600 liralık ücret tartışması çıktı. İddiaya göre kadınlar, taksimetrede yazan ücreti ödemek istemedi. Kadınların saldırgan tavırlarından endişelenen taksici polisi ararken, cep telefonu kamerasını açınca 3 kadın ücreti ödemeden başka bir araca binerek uzaklaştı. Şoför, görüntülerle birlikte kadınlardan şikâyetçi oldu.

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