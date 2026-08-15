Etiler’de taksici ile 3 kadın arasında 600 liralık ücret tartışması

İstanbul Etiler’de 12 Ağustos Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında, eğlence mekanından taksiye binen 3 kadın ile şoför arasında 600 liralık ücret tartışması çıktı. İddiaya göre kadınlar, taksimetrede yazan ücreti ödemek istemedi. Kadınların saldırgan tavırlarından endişelenen taksici polisi ararken, cep telefonu kamerasını açınca 3 kadın ücreti ödemeden başka bir araca binerek uzaklaştı. Şoför, görüntülerle birlikte kadınlardan şikâyetçi oldu.