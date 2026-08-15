Kuzey Kore'nin gizli siber ordusu deşifre oldu! Sahte kimliklerle teknoloji şirketlerine sızdılar

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, ABD ve müttefiklerinin Kuzey Kore bağlantılı bilişim çalışanlarının sahte kimlik ve belgelerle dünya genelindeki teknoloji şirketlerine sızdığı yönündeki iddialarını aktardı. Zeyrek, Çin ve Rusya gibi ülkelerdeki altyapıların kullanıldığını, yapay zekâ desteğiyle iş başvuruları ve mülakatların geçildiğinin öne sürüldüğünü belirtti. ABD makamları milyonlarca dolarlık gelirin Pyongyang'a aktarıldığını savunurken, Kuzey Kore yönetimi suçlamaları siyasi amaçlı bir karalama kampanyası olarak reddetti.