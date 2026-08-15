Hızlı tren ağı genişliyor! 2028’e kadar 16 il daha hızlı trene kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren ağının 2028 yılına kadar 16 yeni ilin daha eklenmesiyle 27 şehre ulaşacağını açıkladı. Konya’dan gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Ahmet Çelik, mevcut 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren hattının 2028 sonunda 5 bin kilometrenin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Yeni hatlarla hızlı trenin Türkiye nüfusunun daha büyük bölümüne hizmet vermesi amaçlanıyor.