İran'dan çarpıcı iddia: 3 savaş pilotu Katar'da esir tutuluyor

İran Genelkurmay Başkanlığı, savaş sırasında vurularak kaybolduğu belirtilen iki savaş uçağındaki dört pilotun akıbetine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İran tarafı, pilotlardan Macit Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer üç pilotun ise Katar güçleri tarafından esir alındığını iddia etti. Tahran yönetimi, pilotların aileleriyle iletişim kurmasına izin verilmediğini öne sürerek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne acil müdahale çağrısında bulundu.