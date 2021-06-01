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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 11:35
Güncelleme:01.06.2021 12:14
3 buçuk aylık eğitimden zorlu dikkat testlerinden geçiyorlar. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bomba düzeneklerine nasıl müdahale ediyorlar? Operasyona nasıl hazırlanıyorlar? A Haber muhabiri Murat Sekban o kahramanların yanından detayları aktardı.
İlk hata son hata olabilir! İLK HATA SON HATA OLABİLİR!
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İlk hata son hata olabilir!
İlk hata son hata olabilir!
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