İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

3 buçuk aylık eğitimden zorlu dikkat testlerinden geçiyorlar. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bomba düzeneklerine nasıl müdahale ediyorlar? Operasyona nasıl hazırlanıyorlar? A Haber muhabiri Murat Sekban o kahramanların yanından detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN