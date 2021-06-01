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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

3 buçuk aylık eğitimden zorlu dikkat testlerinden geçiyorlar. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bomba düzeneklerine nasıl müdahale ediyorlar? Operasyona nasıl hazırlanıyorlar? A Haber muhabiri Murat Sekban o kahramanların yanından detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:16
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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

3 buçuk aylık eğitimden zorlu dikkat testlerinden geçiyorlar. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "ilk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

Bomba düzeneklerine nasıl müdahale ediyorlar? Operasyona nasıl hazırlanıyorlar? A Haber muhabiri Murat Sekban o kahramanların yanından detayları aktardı.

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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu detayları A Haber'e anlattı.

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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ MESLEKLERİNDEN BİRİ

Katırcıoğlu, "Bomba uzmanlığı dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ama görev yapan arkadaşlarımız zorlu seçim ve eğitim sürecinden geçtiği için bu işin altından başarıyla kalkabiliyor." dedi.

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İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

ÇOK DALLI BİR MESLEK

Eğitim sürecini de anlatan Katırcıoğlu, "Çok dallı bir meslek hem elektronikten hem kimyadan hem de insan psikolojisinden anlaması lazım. Toplumu yönetmesi olay yerini yönetmesi lazım." ifadelerini kullandı.