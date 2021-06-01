İlk hata son hata olabilir! | Bomba imha uzmanları nasıl yetişiyor?

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ MESLEKLERİNDEN BİRİ

Katırcıoğlu, "Bomba uzmanlığı dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ama görev yapan arkadaşlarımız zorlu seçim ve eğitim sürecinden geçtiği için bu işin altından başarıyla kalkabiliyor." dedi.