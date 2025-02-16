İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaşın heyecanı kamerada

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Bayburt'un Kırkpınar köyünde görüldü. İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaş, karlı arazi üzerinde dolanan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. "Harika bir hayvan" dediği vaşağı kayda alan vatandaş, vaşağın görkemli hali karşısında adeta mest oldu.

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