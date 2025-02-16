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İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaşın heyecanı kamerada

İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaşın heyecanı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 13:06
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Bayburt'un Kırkpınar köyünde görüldü. İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaş, karlı arazi üzerinde dolanan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. "Harika bir hayvan" dediği vaşağı kayda alan vatandaş, vaşağın görkemli hali karşısında adeta mest oldu.
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İlk defa vaşak gören Bayburtlu vatandaşın heyecanı kamerada
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