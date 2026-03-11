CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
Dünyaİran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
Çin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
DünyaÇin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
NATO'nun Patriotları Malatya'ya geldi
GündemNATO'nun Patriotları Malatya'ya geldi
Petrol ve piyasalarda Trump fırtınası
EkonomiPetrol ve piyasalarda Trump fırtınası
Diyarbakır’da dört ayaklı civciv şaşırttı
YaşamDiyarbakır’da dört ayaklı civciv şaşırttı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İkinci el far almak istedi: 240 bin lira dolandırıldı

Samsun’da sanal medya üzerinden ikinci el far almak isterken 240 bin 245 lira dolandırıldığını öne süren T.T. (64) savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN