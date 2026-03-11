CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor: 12 milyon varil petrol Çin'e gitti!

Uluslararası medyada yer alan iddialara göre Çin, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını aralıksız sürdürüyor. Savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 12 milyon varil petrolün Çin'e ulaştığı belirtilirken, Pekin yönetiminin olası bir enerji krizine karşı stratejik stoklarını artırdığı ifade ediliyor. Bölgedeki gerilimin küresel ekonomi üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, Çin'in enerji güvenliğini sağlamak adına yürüttüğü diplomatik ve ticari hamleler dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek detayları canlı yayında aktardı.

