CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
İran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
Dünyaİran’dan ‘Tel Aviv’i boşaltın’ uyarısı
Diyarbakır’da dört ayaklı civciv şaşırttı
YaşamDiyarbakır’da dört ayaklı civciv şaşırttı
Petrol ve piyasalarda Trump fırtınası
EkonomiPetrol ve piyasalarda Trump fırtınası
Çin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
DünyaÇin Hürmüz'den petrol geçirmeye devam ediyor!
İkinci el far almak istedi: 240 bin lira dolandırıldı
Yaşamİkinci el far almak istedi: 240 bin lira dolandırıldı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 3. gün: Rüşvet çarkının detayları A Haber'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan ve ‘Asrın Yolsuzluk Davası’ olarak nitelendirilen davada üçüncü duruşma gerçekleştirildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 450 sanığın yargılandığı davada; rüşvet çarkı, sahte makbuzlar ve milyonlarca liralık gayrimenkullerle ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş detayları aktardı.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran'dan İsrail'e en şiddetli saldırı
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İran "Hürremşehr" ile Tel Aviv’in kalbini vurdu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İsrail'in erken uyarı sistemi bozuldu
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
İran füzelerini Tel Aviv'e ateşledi! İsrail'de sirenler devrede
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
ABD İran Donanması'na böyle saldırdı!
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
Witkoff: İsrail tek bombalık ülke
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN
KUYUMCUKENT'TE 20 MİLYONLUK SOYGUN