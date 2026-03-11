Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 3. gün: Rüşvet çarkının detayları A Haber'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan ve ‘Asrın Yolsuzluk Davası’ olarak nitelendirilen davada üçüncü duruşma gerçekleştirildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 450 sanığın yargılandığı davada; rüşvet çarkı, sahte makbuzlar ve milyonlarca liralık gayrimenkullerle ilgili çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş detayları aktardı.